Mercato - PSG : Leonardo a fixé une vente à 25M€ !

Publié le 6 mai 2021 à 11h00 par D.M.

Arsenal aurait proposé au PSG 9M€ pour tenter de s’attacher les services de Thilo Kehrer. Une offre qui ne devrait pas satisfaire les décideurs parisiens.

Leonardo sera sur plusieurs fronts cet été. Le directeur sportif du PSG va tenter de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar, mais va aussi essayer de renforcer plusieurs secteurs et notamment le poste de latéral droit. Face à Manchester City, Alessandro Florenzi n’a pas apporté satisfaction et devrait retourner à l’AS Roma cet été. Autre joueur décevant qui pourrait quitter Paris : Thilo Kehrer. Défenseur central de formation, mais placé sur le côté droit de la défense lors de ses dernières apparitions, le joueur allemand ne devrait pas être retenu en cas d’offre satisfaisante. D’ailleurs une équipe européenne aurait formulé une première offre au PSG.

Le PSG espère récupérer 25M€ grâce à la vente de Kehrer