Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine dans ce dossier chaud !

Publié le 6 mai 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que l’incertitude plane quant au flanc droit de la défense du PSG en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, l’un des joueurs actuellement présent dans ce secteur aurait déjà tranché pour son avenir.

Le mercato estival à venir s’annonce agité du côté du PSG, et tout particulièrement en ce qui concerne le secteur des latéraux côté droit. En effet, Alessandro Florenzi n’a pas convaincu au cours de sa saison en prêt tandis que Colin Dagba et Thilo Kehrer ne font pas l’unanimité. Ainsi, Leonardo souhaiterait donc enrôler un nouveau joueur, et les pistes menant à Serge Aurier et Emerson ont été annoncés dans cette optique pour le PSG. Seulement voilà, une autre question est en suspend : quel sera l’avenir des joueurs présents actuellement dans ce secteur au PSG ?

Colin Dagba aimerait rester !