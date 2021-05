Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... C’est quitte ou double pour Leonardo !

Publié le 5 mai 2021 à 19h30 par A.C.

Les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé sont actuellement les seules préoccupations de Leonardo. Mais qu’arrivera-t-il s’il ne réussit pas ?

L’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions met fin aux rêves européens du Paris Saint-Germain. Mais la saison n’est pas terminée ! Les Parisiens peuvent encore soulever deux titres avec la Coupe de France et la Ligue 1, même si la concurrence du LOSC sera dure à battre. Mais le vrai combat se joue en coulisses. Voilà plusieurs mois que Leonardo travaille sur les prolongations de contrat. Juan Bernat et Angel Di Maria ont notamment signé un nouveau contrat avec le PSG, mais tous les regards sont tournés vers Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars du PSG, très critiquée après la défaite face à Manchester City, son sous contrat jusqu’en juin 2022. Sans une prolongation rapide, les choses pourraient se compliquer...

Les médias catalans relancent le feuilleton Neymar

Surtout que la presse catalane a récemment relancé le feuilleton Neymar ! RAC1 parle à nouveau des envies du Brésilien de rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, tandis que Sport évoque de son côté l’agacement des dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi en tête. Des informations qui vont à l’encontre de ce que nous avons pu vous dire ces derniers mois sur le10sport.com. Dès le 19 mars dernier, nous vous avons parlé d'un nouveau contrat jusqu’en 2026 pour Neymar, avec le PSG qui cherche le meilleur moment pour l’annoncer. Contacté par RMC Sport , l’entourage du Brésilien a d’ailleurs qualifié de « rumeurs » les dernières informations des médias catalans.

Mbappé a toujours des doutes sur le PSG

Si pour Neymar tout va pour le mieux donc, la situation est totalement différente pour Kylian Mbappé. A 22 ans, le Français se retrouve à un tournant décisif de sa carrière et ce mercredi, RMC Sport assure qu’il se poserait toujours des questions sur le Paris Saint-Germain. Comme précisé récemment par Le Parisien également, Mbappé aurait toujours des doutes concernant le projet sportif parisien et n’a donc pas encore donné de réponse à Leonardo. Sa destination semble connue, puisque Florentino Pérez rêve toujours de lui au Real Madrid, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Jürgen Klopp espère l’attirer à Liverpool.

Le PSG obligé de vendre Mbappé ou Neymar ?