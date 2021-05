Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur les dossiers Neymar et Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que la presse espagnole évoque un exil de Neymar et de Kylian Mbappé au FC Barcelone et au Real Madrid, le départ de Neymar du PSG ne serait pas entériné contrairement à ce qui circule dans les médias.

SPORT et Mundo Deportivo n’ont pas manqué une occasion ces dernières semaines de lier le nom de Neymar au FC Barcelone et la RAC1 en a récemment rajouté une couche en soulignant la volonté du numéro 10 du PSG de quitter Paris cet été afin de rejouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, le capitaine du FC Barcelone semblant être de plus en plus proche d’une prolongation au Barça . Et ce mercredi, le média catalan SPORT a assuré que l’élimination en demi-finale de Ligue des champions pourrait inciter Neymar à prendre la décision de ne pas prolonger son contrat au PSG pour reprendre le chemin de la Catalogne. Mais la tendance ne serait pas aussi prononcée.

Kylian Mbappé plus proche d’un départ que Neymar