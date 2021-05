Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid… Ça se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 14h10 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane aurait pu quitter le Real Madrid cet été, son changement de position soudain laisserait entendre que Kylian Mbappé devrait troquer la tunique du PSG pour celle des Merengue selon Oriol Domènech.

Kylian Mbappé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 et ne semble toujours pas s’être mis d’accord pour remédier à cette situation. Et l’élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City pourrait bien redistribuer les cartes pour l’avenir du champion du monde tricolore. Le Parisien a en effet souligné dans ses colonnes du jour que la volonté première de Kylian Mbappé était de faire gagner la Ligue des champions au PSG pour la première fois de son histoire. Et ce nouvel échec après la désillusion de Lisbonne en finale l’été dernier pourrait peser dans sa décision finale. Le Real Madrid lui ouvrerait toujours sa porte dans le cadre du prochain mercato alors que de l’autre côté des Pyrénées, tout pourrait se mettre en place.

Mbappé se rapprocherait du Real Madrid !