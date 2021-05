Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé des conditions colossales pour prolonger !

Publié le 5 mai 2021 à 11h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Mais l'attaquant français souhaite que le PSG réalise un gros recrutement afin d'atteindre son objectif.

L'heure approche pour Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, l'attaquant français va effectivement pouvoir trancher rapidement puisque le club de la capitale n'est plus en course en Ligue des Champions. Après l'élimination contre Manchester City, en demi-finale de la C1, Leonardo a d'ailleurs préféré botter en touche. « Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner (...) On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur », confiait-il au micro de RMC Sport .

Mbappé veut un gros recrutement