Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi perdrait patience pour le feuilleton Neymar !

Publié le 5 mai 2021 à 9h15 par Th.B.

Bien qu’un accord ait déjà été convenu sans pour autant être signé entre le PSG et le clan Neymar, Nasser Al-Khelaïfi attendrait de recevoir une réponse définitive du numéro 10 du PSG qui se rapprocherait toujours autant du FC Barcelone selon la presse catalane.

« Neymar et Mbappé ? Ils n’iront nulle part. Ils vont rester ici. Nous sommes là, nous faisons partie des meilleures équipes du monde. Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part. Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester ». Au micro de CBS Sports, dans la foulée de la qualification du PSG face au Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi se montrait catégorique. Pour le président du PSG, que ce soit Neymar ou Kylian Mbappé, aucun des deux attaquants du club parisien ne plierait bagage à l’intersaison, bien que leurs contrats respectifs ne courent officiellement que jusqu’en juin 2022. De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer et de spéculer sur un transfert au Real Madrid pour le champion du monde tricolore et sur un retour au FC Barcelone pour l’ancien compère d’attaque de Lionel Messi. Et Pep Guardiola pourrait bien avoir donné un coup de main à son ex-président Joan Laporta en éliminant le PSG en demi-finale de Ligue des champions avec son Manchester City.

Neymar toujours plus proche du Barça, le PSG en attente d’une réponse claire pour sa prolongation !