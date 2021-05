Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une énorme offre pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 8h45 par A.M.

Alors que le PSG a mis fin à son parcours européen en s'inclinant en demi-finale contre Manchester City, Kylian Mbappé va devoir rapidement trancher pour son avenir. Et l'attaquant français a déjà entre les mains une belle offre.

Voilà c'est fini. Après un magnifique parcours, le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City qui s'est imposé au Parc des Princes la semaine dernière (2-0) puis mardi soir sur sa pelouse de l'Etihad Stadium (2-1). Par conséquent, les Parisiens peuvent désormais se concentrer sur la fin de la saison en tentant d'obtenir le titre dans une lutte qui s'annonce intense face au LOSC. Mais ce n'est pas tout. Le moment est également venu pour Kylian Mbappé de trancher. L'attaquant français, dont le contrat prend fin en juin 2022, a plusieurs fois répété qu'il attendait la fin des échéances du PSG pour décider de son avenir. Et clairement, la décision approche.

Un salaire proche de celui de Neymar ?