Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Antoine Griezmann !

Publié le 5 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Étant pourtant annoncé sur le départ dans le but de financer de grosses opérations, Antoine Griezmann pourrait bien rester au FC Barcelone où il serait pleinement intégré et en phase avec Lionel Messi.

Et si Antoine Griezmann restait finalement au FC Barcelone la saison prochaine ? Arrivé en 2019 et sous contrat jusqu’à l’été 2024, le champion du monde tricolore semble être sur le départ et sur la liste des transferts du côté du Barça . En effet, afin de mener à bien des opérations d’envergure comme les transferts d’Erling Braut Haaland ou encore de Neymar, Joan Laporta songerait à se séparer de Griezmann dont la valeur marchande est toujours importante. Néanmoins, il se pourrait bien que le vent ait tourné à Barcelone.

Un départ de moins en moins clair ?