Mercato - OM : Longoria a sa réponse pour… Bouna Sarr !

Publié le 5 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, l’OM pourrait bien avoir besoin de recruter un nouvel arrière droit. Et dans cette quête, Pablo Longoria devrait déjà faire une croix sur Bouna Sarr.

Dans le schéma tactique de Jorge Sampaoli, les joueurs de couloir sont très importants. Et actuellement, à droite, l’entraîneur de l’OM peut compter sur un très bon Pol Lirola. Décisif, l’Espagnol fait énormément de différence, toutefois, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. En effet, Lirola n’est que prêté par la Fiorentina et alors que l’option d’achat de 12M€ serait trop importante pour l’OM, Pablo Longoria va tenter de faire baisser l’addition cet été. Une tentative qui s’annonce toutefois complexe. Et alors qu’Hiroki Sakai pourrait lui aussi s’en aller, le couloir droit pourrait être dépeuplé à l’intersaison.

Un retour de Bouna Sarr ?