Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare du lourd pour convaincre Thauvin !

Publié le 4 mai 2021 à 16h10 par A.M.

Florian Thauvin est au cœur de toutes les attentions pour son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain, et il n'a toujours pas prolongé. Mais Pablo Longoria est prêt à tout.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria est au four et au moulin afin de tenter de convaincre Florian Thauvin de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Pour le moment, cela n'a pas payé puisque l'international français a repoussé la dernière offre de l'OM. Mais à en croire les informations de Florent Germain, journaliste de RMC , le président marseillais n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Thauvin bientôt le joueur le mieux payé de l'OM ?