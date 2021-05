Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de s'offrir une nouvelle pépite ?

Publié le 4 mai 2021 à 16h00 par D.M.

Le FC Barcelone pourrait prochainement boucler l'arrivée de Gerson, jeune milieu de terrain de 23 ans qui évolue à Flamengo cette saison.

L’avenir de Neymar continue de faire parler notamment du côté de l'Espagne. Ce mardi, Sport fait sa UNE sur le joueur du PSG, qui affrontera Manchester City en Ligue des champions. Selon le média, le joueur brésilien a bien trouvé un accord avec le club parisien, comme le 10 Sport vous l’avait révélé, mais il voudrait attendre un signe du FC Barcelone avant de prendre une décision définitive. Le possible retour de Neymar continue de faire rêver les dirigeants catalans, qui sont sur le point de boucler l’arrivée d’un autre joueur brésilien.

Le Barça aurait trouvé un accord avec Gerson