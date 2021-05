Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà déniché le successeur de Milik !

Publié le 4 mai 2021 à 14h30 par Dan Marciano

A en croire la presse argentine, l'OM souhaiterait recruter Sebastian Villa, sous contrat jusqu'en 2024 avec Boca Juniors. Son agent a d'ailleurs été aperçu à Marseille ce lundi.

Arrivé à Marseille en janvier dernier, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l’OM. Comme indiqué par L’Equipe , l’attaquant polonais aurait un accord verbal avec ses dirigeants pour quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre un club italien en cas d’offre satisfaisante. Ce samedi, le joueur a tenu à mettre les choses au clair et a annoncé qu’il était épanoui au sein de la formation phocéenne : « Tout ce qui se dit, ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis très heureux ici. Je m’y sens bien, d’autant que Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile de ma carrière. J’ai vraiment apprécié ça. Je le redis : je suis heureux ici, je joue, je marque. J’ai un contrat avec Marseille. Cela dépendra aussi du club… » a-t-il confié au micro de Canal +. Pourtant, en coulisses, Pablo Longoria s'activerait pour recruter un attaquant lors du prochain mercato estival. Selon le journaliste ukrainien Igor Tsyganyk, l’OM aurait coché le nom d’Artem Dovbyk, qui évolue au SK Dnipro-1. Mais le président marseillais n’hésiterait pas aussi à regarder du côté de l’Amérique du Sud.

Sampaoli aurait proposé un échange Benedetto/Villa

Selon les informations d’ El Intransigente , l’OM serait intéressé par Sebastian Villa. Agé de 24 ans, cet attaquant évolue à Boca Juniors où il est sous contrat jusqu’en 2024. Entraîneur du club marseillais, Jorge Sampaoli apprécierait fortement son profil et voudrait l’attirer en France. Pour parvenir à ses fins, le technicien argentin souhaiterait intégrer dans l’opération Dario Benedetto, peu utilisé cette saison et qui n’a jamais caché son envie de retourner à Boca Juniors. « L’envie de revenir à Boca est toujours présente. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses. Actuellement, je suis content à Marseille, je suis en train de réaliser mon rêve de jouer en Europe et j’en profite énormément. Revenir à Boca ne dépend pas moi, mais de la direction qui est actuellement en place. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr de revenir à Boca, que ce soit comme joueur ou en tant que supporter » confiait-il en avril dernier à la Jugada . Auteur de six buts cette saison, Sebastian Villa, formé au Deportes Tolima en Colombie, voudrait rejoindre une équipe européenne et pourrait répondre favorablement aux appels de l’OM.

L'agent de Sébastian Villa aperçu à Marseille