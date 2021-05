Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli déjà fixé pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 3 mai 2021 à 23h45 par A.C.

Jorge Sampaoli sait déjà ce qu’il devra faire pour attirer Sebastian Villa à l’Olympique de Marseille.

Le numéro 9 de l’Olympique de Marseille pourrait être porté par un Colombien la saison prochaine ! Alors que Valère Germain et Dario Benedetto semblent se diriger vers un départ et que l’avenir de Arkadiusz Milik reste flou, Jorge Sampaoli pourrait trouver son bonheur en Argentine. Le coach de l’OM en pincerait pour Sebastian Villa, attaquant de Boca Juniors sous contrat jusqu’en 2024. Benfica serait également sur le coup, mais à l’OM on penserait à un possible échange avec Benedetto, un joueur toujours très apprécié à Boca Juniors.

Entre 8 et 10M€ pour Villa