Mercato - OM : Une grosse piste à oublier pour Florian Thauvin ?

3 mai 2021

Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin, les propositions n’affluent pas pour Florian Thauvin. Alors que le FC Séville semble être l'un des candidats le plus intéressé, cela serait de moins en moins le cas. .

Personne ne sait réellement si Florian Thauvin va quitter ou non l’OM. L’ailier de 28 ans, revenu à Marseille en 2016, après un premier passage entre 2013 et 2015, arrive en fin de contrat cette saison. Auteur d’une saison blanche l’année passée, Florian Thauvin n’est cette année pas à son meilleur niveau, malgré ses 8 buts et ses 8 passes décisives en 34 matchs de Ligue 1. Alors, va-t-il prolonger ou partir ? Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli et la promotion de Pablo Longoria, Thauvin se rapprocherait d'une prolongation. Néanmoins, un départ ne serait toujours pas à écarter...

Le FC Séville finalement pas intéressé