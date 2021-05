Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria n’est pas au bout de ses peines avec Florian Thauvin…

Publié le 2 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Milan AC semblait s’être tourné vers d’autres dossiers, le club rossoneri serait toujours en embuscade dans l’opération Florian Thauvin bien que Pablo Longoria travaillerait pour lui faire prolonger son contrat à l’OM.

Avant le changement de direction à l’OM, l’avenir de Florian Thauvin s’écrivait loin de Marseille. Cependant, depuis la nomination de Pablo Longoria au poste de président, le club est poussé par un nouvel élan et le projet de Jorge Sampaoli plairait particulièrement au champion du monde tricolore qui voit son contrat courir jusqu’en juin prochain. De passage en conférence de presse mercredi, Longoria ouvrait clairement la porte à une prolongation de contrat pour l’ailier de l’OM. « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Néanmoins, le Milan AC serait toujours dans le coup.

Le Milan AC toujours dans le coup pour Thauvin