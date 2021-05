Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette rumeur totalement folle sur l’avenir de Thauvin !

Publié le 1 mai 2021 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat avec l'OM le 30 juin prochain, Florian Thauvin serait suivi de près par les Tigres de Monterrey, le club d'un certain André-Pierre Gignac.

« La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Pablo Longoria s'est prononcé récemment sur l'avenir de Florian Thauvin dont le contrat prend fin en juin prochain à l'OM. Le président marseillais s'est ainsi montré conscient de la difficulté de ce dossier qui pourrait connaître une issue surprenante.

Thauvin vers les Tigres ?