Mercato - OM : Cette incroyable bombe lâchée pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 30 avril 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que l’avenir de Florian Thauvin est toujours aussi indécis, une nouvelle piste inattendue vient d’être évoquée pour le joueur de l’OM.

Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est la question concernant l’avenir de Florian Thauvin. En fin de contrat à l’OM, le champion du monde pourra partir libre cet été. Et si on en prenait dernièrement le chemin, le vent semble avoir tourné et désormais, une prolongation semble bel et bien d’actualité. D’ailleurs, concernant Thauvin, Pablo Longoria affichait récemment sa confiance, avouant : « Nous sommes en discussion, c’est un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel ».

Rejoindre Gignac aux Tigres ?