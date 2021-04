Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Une offre XXL en préparation pour Lukaku ?

Publié le 30 avril 2021 à 8h50 par La rédaction

Se cherchant un attaquant de pointe en vue de la saison prochaine, Chelsea se montrerait très intéressé par Romelu Lukaku. Même si son prix semble très élevé, les Blues ne reculeraient devant rien et seraient prêts à se séparer de quelques éléments pour s'attacher les services du Belge.