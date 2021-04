Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va tenter un gros coup sur le marché des transferts !

Publié le 30 avril 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de la jeune pépite argentine Thiago Almada depuis quelques jours, Jorge Sampaoli serait effectivement un grand fan du milieu offensif Vélez Sarsfield. Et il devrait tenter de l’attirer à l’OM…

Interrogé jeudi en conférence de presse sur le dossier Thiago Almada (20 ans) qu’il envisagerait très sérieusement de recruter à l’OM, Jorge Sampaoli a préféré botter en touche : « Non je ne confirme pas les contacts. Je le connais très bien, on a un très bon rapport. Au-delà de mon goût personnel, je ne sais pas si le club l'a contacté. C'est un joueur d'avenir, n'importe quel club le voudrait dans son effectif », a indiqué l’entraîneur argentin. Pourtant, en coulisses, Sampaoli serait très attiré par le profil de Thiago Almada, et l’entraîneur de l’OM ne s’en cache pas.

Sampaoli, grand fan de Thiago Almada