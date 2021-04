Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un très gros message pour cet été !

Publié le 30 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Le mercato estival approche et du côté de l’OM, on attend des renforts pour pouvoir bien figurer la saison prochaine.

Avec Pablo Longoria comme président et Jorge Sampaoli comme entraîneur, l’OM démarre un nouveau projet. Et cet été, cela se traduira par plusieurs changements. Alors que de nombreux joueurs devraient partir, d’autres devraient arriver. Cependant, recruter ne sera pas si simple pour Pablo Longoria étant donné qu’il devra faire avec des moyens limités. Néanmoins, faire venir du sang neuf est vital et ce jeudi, Valentin Rongier l’a bien souligné.

Un effectif pas assez fourni ?