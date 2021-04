Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria annonce des «pépites» à l’OM !

Publié le 29 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le mercato s’annonce mouvementé à l’OM et pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, des cracks sont attendus sur la Canebière.

Frank McCourt a décidé d’entamer un nouveau chapitre à l’OM. Pour cela, il a confié les clés à Pablo Longoria et c’est Jorge Sampaoli qui est le nouvel entraîneur. Ces deux hommes seront donc en charge de mener ce projet phocéen et cela passera par de nombreux changements, à la fois dans le sens des départs que celui des arrivées. Ce mercredi, Longoria en a d’ailleurs dit plus concernant les profils qui sont recherchés à l’OM et le président phocéen a l’intention de se tourner vers des pépites en devenir.

« Il y aura des pépites »