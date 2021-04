Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce chantier colossal qui attend Longoria...

Publié le 29 avril 2021 à 3h30 par A.M.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Pablo Longoria sait qu'il aura du pain sur la planche. Notamment pour le poste d'avant-centre.

Pablo Longoria devrait être très occupé cet été. Entre la gestion des joueurs en fin de contrat, ceux dont le prêt arrive à échéance en fin de saison, ou encore le recrutement pour satisfaire Jorge Sampaoli, le président de l'OM ne manquera pas d'objectifs durant le mercato. Il devra d'ailleurs notamment gérer le poste d'avant-centre qui risque d'être rapidement dépeuplé. En fin de contrat, Valère Germain a ainsi annoncé son départ ces derniers jours : « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera ».

Le poste d'avant-centre, nouveau casse-tête de Longoria

Mais ce n'est pas tout. Evidemment, le cas Arkadiusz Milik va poser problème. Prêté par Naples, le Polonais va s'engager définitivement avec l'OM en fin de saison, mais pourrait être revendu dans la foulée puisqu'une clause estimée à 12M€ lui permet de quitter le club. Et compte tenu des clubs intéressés, un départ semble inévitable. Enfin, troisième avant-centre de l'OM, Dario Benedetto ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli. Très apprécié par André Villas-Boas, l'attaquant argentin joue peu et son rendement, comparé à celui d'Arkadiusz Milik, ne plaide pas en sa faveur. Par conséquent, Pablo Longoria se mettra de nouveau en quête d'un avant-centre. Un poste très difficile à renforcer, surtout avec des moyens limités.