Mercato - OM : Kevin Strootman sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 28 avril 2021 à 9h00 par T.M.

Depuis janvier, Kevin Strootman a repris des couleurs du côté du Genoa. Et alors que le Néerlandais voudrait continuer continuer du côté de Gênes, cela parait toutefois complexe.

Alors que l’OM traînait Kevin Strootman comme un boulet depuis plusieurs mois, Pablo Longoria avait réussi à s’en séparer temporairement en janvier dernier en l’envoyant en prêt au Genoa. Mais alors que la fin de saison approche, les questions se posent concernant l’avenir du Néerlandais, qui n’a pas d’option d’achat. Où jouera donc Strootman la saison prochaine ? Dernièrement, le milieu de terrain de 31 ans avait exprimer son souhait de continuer au Genoa, avouant : « Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C'est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes ».

Un nouveau prêt pour rester au Genoa !