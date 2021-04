Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté sans option d’achat par l’OM au Genoa, Kevin Strootman envisagerait d’ores et déjà de continuer l’aventure au sein du club italien la saison prochaine.

Considéré comme l’un des plus gros flops de l’ère McCourt à l’OM, Kevin Strootman avait rapidement été mis de côté après son transfert XXL de 25M€ à l’été 2018. Le milieu de terrain néerlandais a d’ailleurs été envoyé en prêt au Genoa cet hiver pour aller se relancer, ce qui permet également à Pablo Longoria d’économiser une partie de son imposant salaire. D’ailleurs, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Strootman verrait son avenir loin de l’OM…

Strootman veut rester au Genoa