Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Pourquoi Al-Khelaïfi s’est opposé à la Super Ligue !

Publié le 27 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Finalement, la Super Ligue ne se fera pas. Et alors que le PSG s’est immédiatement opposé à ce projet, Nasser Al-Khelaïfi avait visiblement une grande raison pour cela.

Dernièrement, la planète football a été secoué pour l’énorme projet de la Super Ligue qui avait été créé et qui regroupait 12 des plus grands clubs européens. Toutefois, cette révolution n’a clairement pas fait l’unanimité et face à la colère notamment des supportes, la quasi-totalité des clubs ont fini par quitter cette Super Ligue. Un projet auquel le PSG et Nasser Al-Khelaïfi se sont toujours opposés. D’ailleurs, le président parisien ressort grandi de cet événement lui qui est désormais le président de l’ECA. Et en ce qui concerne le PSG, cela pourrait également être d’une grande aide pour conserver Neymar et Kylian Mbappé.

« L’argent ne viendra pas comme il aurait dû venir »