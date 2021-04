Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, projet… Les confidences de Pochettino sur son arrivée !

Publié le 27 avril 2021 à 9h45 par Th.B.

Nommé en janvier pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino s’est confié sur son choix de venir entraîner le PSG, un club qui lui tient à coeur.

Mauricio Pochettino a débarqué le 2 janvier dernier dans le but de succéder à Thomas Tuchel qui a été remercié par les dirigeants parisiens le jour du réveillon de Noël. Lui aussi licencié par Tottenham en novembre 2019, Pochettino a dû attendre un peu plus d’un an avant de reprendre les rênes d’une équipe. Et pour le PSG, le technicien argentin a révélé ne pas y avoir réfléchi à deux fois, connaissant particulièrement le club dans lequel il a évolué en tant que joueur à compter de 2001. Pour The Daily Telegraph , Mauricio Pochettino s’est confié sur le processus de sa nomination au PSG et de ses courtes, mais efficaces négociations avec Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain.

« J'ai toujours eu dans l'idée d'être entraîneur ici un jour »