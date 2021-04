Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Eric Garcia lâche une énorme confidence !

Publié le 27 avril 2021 à 9h30 par La rédaction

En fin de contrat du côté de Manchester City cet été, Eric Garcia devrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone comme l'ont indiqué ses proches.

Il est l'une des plus belles promesses en défense centrale à Manchester City, mais Eric Garcia arrivera en fin de contrat dès cet été. Le défenseur de 20 ans, arrivé en 2017 en Angleterre en provenance du FC Barcelone, se retrouve barré par la concurrence. Avec des joueurs comme Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones ou encore Ruben Dias devant lui, difficile de se frayer un chemin...

Un transfert bientôt bouclé ?