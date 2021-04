Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo obligé de revoir ses plans avec Icardi ?

Publié le 27 avril 2021 à 9h10 par A.C.

La Juventus semblait être la solution parfaite pour Leonardo, qui semble pousser Mauro Icardi vers la sortie au Paris Saint-Germain.

Pendant que Moise Kean explosé au plus haut niveau au Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi a vécu une période très compliquée. Les nombreuses absences pour blessure semblent d’ailleurs avoir agacé Leonardo, qui aurait clairement tranché en faveur de Kean, quitte à sacrifier Icardi. Ça tombe bien, le directeur sportif du PSG a une solution toute prête ! En Italie, on annonce depuis plusieurs semaines des discussions avec le Juventus, concernant un échange entre Paulo Dybala et Icardi.

Morata parti pour rester à la Juve ?