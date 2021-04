Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a deux options de luxe grâce à Icardi !

Publié le 26 avril 2021 à 20h10 par A.C.

Mauro Icardi, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, pourrait rendre un énorme service à Leonardo.

La situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est assez étrange. Bien que très efficace, l’attaquant souffre d’une fragilité assez problématique depuis quelques mois. Une fragilité qui semble d’ailleurs clairement avantager Moise Kean, qui ne s’est pas fait prier pour profiter des absences d’Icardi pour s’imposer au PSG. Ainsi, Leonardo semble avoir fait son choix. Plusieurs sources assurent en effet que le directeur sportif du PSG souhaiterait faire son possible pour acheter Kean à Everton, quitte à sacrifier Icardi.

Cristiano Ronaldo et Dybala offerts au PSG ?