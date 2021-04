Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Draxler est passé à l'action pour son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 15h15 par B.C.

Alors qu’il aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, Julian Draxler disposerait de plusieurs pistes pour son avenir.

« On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation, les dernières années il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club. » En février dernier, Leonardo n’écartait pas la possibilité de voir Julian Draxler prolonger son contrat, courant jusqu'à la fin de la saison. Alors que son départ semblait acté il y a quelques mois, l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche du PSG a changé la donne, et l’Argentin souhaiterait désormais conserver le milieu offensif allemand. Cependant, ce dernier ne devrait pas répondre aux sollicitations de Leonardo à en croire le site Paris-Fans , et plusieurs options s’offriraient désormais au champion du monde 2014 pour son avenir.

Draxler a plusieurs pistes