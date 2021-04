Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ se confirme pour cet été !

Publié le 26 avril 2021 à 14h45 par B.C.

Malgré des discussions avec le PSG pour sa prolongation de contrat, Julian Draxler aurait décidé de quitter le club de la capitale à l’issue de la saison.

Arrivé en janvier 2017, Julian Draxler s’était rapidement illustré sous le maillot du PSG, avant de se faire plus discret dès l’arrivée de Neymar et Kylian Mbappé. Le champion du monde 2014 avait alors peu à peu perdu sa place dans l’équipe-type, laissant peu de doute sur son avenir. Mais alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison, Julian Draxler a profité de l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc pour retrouver du temps de jeu. L’Argentin souhaiterait désormais conserver le milieu offensif, et Leonardo a confirmé en février dernier au micro de France Bleu son intention d’évoquer une prolongation avec l’entourage du joueur : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons . »

Vers un départ pour Draxler ?