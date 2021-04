Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maignan, ultimatum... Un énorme coup à 0€ prend forme !

Publié le 26 avril 2021 à 13h45 par A.M.

Comme révélé par la presse allemande, Mike Maignan semble tout proche de l'AC Milan qui a fixé un ultimatum à Gianluigi Donnarumma. Le PSG suit la situation de près.

« C’est vrai qu’en ce moment on parle beaucoup de moi. On parle de moi un peu partout (...) Personne ne peut me détourner de mon objectif, qui est de bien finir le championnat. Là à l’heure actuelle, il ne faut pas me parler de Tottenham et de toutes les pacotilles ». Mike Maignan l'assure, pour le moment, son avenir est loin d'être sa première préoccupation. Et pourtant, selon les informations de Sport1 , le portier du LOSC serait tombé d'accord avec l'AC Milan qu'il pourrait rejoindre cet été contre un chèque de 12M€ alors que son contrat s'achève en juin 2022. Une situation qui jette un froid sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma.

Le départ de Donnarumma se confirme