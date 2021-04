Foot - Mercato

Mercato - LOSC : Maignan met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 25 avril 2021 à 21h20 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2021 à 1h11

Convoité par plusieurs tops clubs européens, Mike Maignan s’est prononcé sur sa situation et son avenir. Comme il l'a expliqué lui-même, le gardien français ne pense qu’au LOSC pour le moment, le reste attendra.