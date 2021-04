Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il y a de moins en moins de doutes pour Dybala...

Publié le 25 avril 2021 à 20h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait être l’un des gros dossiers de l’été, avec le Paris Saint-Germain ou encore l’Atlético de Madrid sur ses traces.

De petit prince de l’Allianz Stadium, à monnaie d’échange de luxe. La situation de Paulo Dybala a radicalement changé. Alors qu’il semblait être au centre du projet il y a un an, lorsqu’il a été élu meilleur joueur de Serie A, le numéro 10 de la Juventus semble s’approcher inexorablement du départ. La Gazzetta dello Sport parle en effet de grosses tensions entre les dirigeants bianconeri et l’entourage de Dybala, notamment son agent Jorge Antun. La faute à une prolongation qui semble trainer depuis plus d’un an ! Car le contrat de Dybala se termine en juin 2022 et à Turin on semble avoir fait un choix fort : sans une prolongation d’ici le mois de juin prochain et surtout sans Ligue des Champions, Dybala sera vendu. Ou plutôt échangé ! La presse italienne assure en effet que l’Argentin pourrait rentrer dans plusieurs échanges, de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain à Paul Pogba à Manchester United.

Un pari perdu pour le moment

Au sein de la Juventus, on a répété ces derniers jours que l’avenir de Paulo Dybala se décidera en cette fin de saison. D’après les informations de Tuttosport , un rendez-vous aurait d’ailleurs déjà été fixé fin mai, entre le directeur sportif Fabio Paratici et Jorge Antun, agent de Dybala. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que l’'attaquant argentin ait montré beaucoup de choses ! Absent depuis le mois de janvier, Dybala a fait un retour remarqué contre le Napoli le 7 avril dernier face au Napoli (2-1)… puis plus rien ! Lors des trois derniers matchs face à l’Atalanta, Parma et ce dimanche face à la Fiorentina, il s’était pourtant vu offrir une place de titulaire par Andrea Pirlo. La rencontre de ce dimanche face à La Viola a d’ailleurs montré le pire visage de Dybala, qui a été sorti dès la mi-temps par son entraineur !

