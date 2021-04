Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme indice lâché par Paulo Dybala !

Publié le 24 avril 2021 à 0h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone, Paulo Dybala semble avoir une autre destination en tête.

Après une longue période d’absence, Paulo Dybala a enfin retrouvé la Juventus. Mais ça pourrait ne pas durer longtemps ! La presse italienne annonce que les Bianconeri songeraient sérieusement à une vente de l’Argentin, surtout à cause des échecs concernant sa prolongation de contrat. Leonardo se serait positionné pour l’attirer au Paris Saint-Germain, mais Il Corriere dello Sport a évoqué des contacts entre la Juve et le FC Barcelone, Chelsea ou encore Tottenham.

« L’Atlético ? Morata vient de là-bas et m'a beaucoup parlé du club »