Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle déterminant de Messi dans le dossier Agüero ? La réponse !

Publié le 23 avril 2021 à 22h30 par D.M.

Joueur de la Juventus, Paulo Dybala a été interrogé sur la possible arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone.

Arrivé en 2011 à Manchester City en provenance de l’Atlético, Sergio Agüero évoluera au sein d’une nouvelle équipe la saison prochaine. Le club anglais a annoncé que le contrat de l’Argentin ne sera pas renouvelé et que son départ interviendra à la fin de la saison. Plusieurs équipes européennes se seraient penchées sur ce dossier Agüero à l’instar du PSG ou encore de la Juventus, mais c’est bien le FC Barcelone qui pourrait rafler la mise et enrôler l’international argentin, proche de Lionel Messi.

« Agüero a de bonnes relations avec tout le monde, en particulier avec Leo Messi »