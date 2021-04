Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà pourquoi c’est mal embarqué avec Messi…

Publié le 23 avril 2021 à 23h00 par La rédaction

Certains médias affirment aujourd’hui que le Barça reste optimiste pour la prolongation de Lionel Messi. Mais sur quel fondement ? Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol la Cadena Cope a affirmé que Joan Laporta restait optimiste quant à la prolongation de Lionel Messi, après les différentes discussions informelles qu’il a tenues avec le joueur et son entourage, au cours desquelles il a pu exprimer son projet et recevoir la confirmation que sa relation avec l’attaquant argentin était excellente.

Sans la Super Ligue, Laporta ne peut rien faire