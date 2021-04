Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, Lionel Messi attend toujours Neymar !

Publié le 23 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Pour prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone devra notamment proposer un très gros projet sportif. Et Neymar pourrait être déterminant à ce sujet.

Au FC Barcelone, Joan Laporta attend d’être réellement fixé sur les moyens du club catalan pour passer à l’action pour Lionel Messi. Une fois au courant de ce que peut proposer le Barça, le président blaugrana passera donc la seconde avec de vraies propositions pour l’Argentin. Et pour le convaincre, il faudra notamment mettre l’accent sur le sportif et un projet ambitieux afin notamment de remporter la Ligue des Champions. Cela passera donc par de grosses recrues. Mais qui pourrait alors convaincre Lionel Messi de rester à Barcelone ? Alors que Laporta rêve d’Erling Braut Haaland, le nom de Neymar revient encore une fois de l’autre côté des Pyrénées.

Messi est attentif…