Mercato - Barcelone : Une prolongation imminente pour Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 23 avril 2021 à 12h00 par T.M.

Depuis son élection au FC Barcelone, Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi sa grande priorité. Toutefois, dans ce dossier, il pourrait bien falloir se montrer encore un peu patient…

A Barcelone, tout le monde croise les doigts pour voir Lionel Messi poursuivre en Catalogne. Après avoir frôlé la catastrophe l’été dernier, les Blaugrana ont repris espoir depuis l’élection de Joan Laporta. Entre le nouveau président du Barça et l’Argentin, la relation est très bonne. De quoi convaincre La Pulga de prolonger ? Pour cela, Laporta devra apporter les bons arguments lors de ses discussions avec le clan Messi. Et alors que le père et agent de Lionel Messi était dernièrement présent à Barcelone, l’offensive serait encore loin d’être lancée.

Rendez-vous prochainement !