Mercato : Manchester City et Liverpool sur un buteur africain ?

Publié le 23 avril 2021 à 10h59 par La rédaction mis à jour le 23 avril 2021 à 11h01

Auteur d’une grande saison avec le RB Salzbourg, Patson Daka affole les plus grands noms de Premier League. L’attaquant zambien de 22 ans attirerait les convoitises de clubs comme Arsenal, Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool.