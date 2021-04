Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à aussi tenter sa chance pour Haaland ?

Publié le 22 avril 2021 à 13h45 par T.M.

Cet été, la bataille s’annonce rude pour Erling Braut Haaland. Et le PSG aurait visiblement bien l’intention de se mêler à cette lutte.

« Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous ». Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc est très clair : Erling Braut Haaland ne partira pas cet été. Néanmoins, cela pourrait être une histoire bien différente cet été. En effet, le Norvégien est l’un des joueurs les plus courtisés actuellement et pas par n’importe qui. Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient notamment se livrer une bataille sans merci pour Haaland. Mais cette liste des prétendants ne s’arrêterait pas là.

Un intérêt du PSG ?