Mercato - Barcelone : La Super Ligue décisive pour Haaland ? La réponse !

Publié le 22 avril 2021 à 1h00 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe et serait notamment suivi de près par le FC Barcelone. De son côté, Michael Zorc n'est pas inquiet du tout et est convaincu de pouvoir conserver son numéro 9. Et ni la Ligue des Champions, ni la Super Ligue ne lui feront changer d'avis.

Très performant avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est ultra courtisé. En effet, les cadors européens, dont le FC Barcelone, seraient prêts à se livrer une bataille royale pour le recrutement du buteur norvégien cet été. Alors qu'Erling Haaland voudrait à tout prix jouer la Ligue des Champions chaque saison, Michael Zorc reste serein et est sur de pouvoir le conserver dans tous les cas cet été. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le cas Haaland. La décision ne sera pas prise sans le Borussia Dortmund. Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous » , a expliqué le directeur sportif du Borussia Dortmund à Sky Sport ce mercredi soir.

«L'avenir d'Haaland dicté par la Super Ligue ? Ils n'ont pas plus ou moins d'argent qu'avant»