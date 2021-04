Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’emballe pour Erling Braut Haaland !

Publié le 21 avril 2021 à 10h10 par Th.B.

Dans le viseur des plus grands clubs d’Europe y compris du FC Barcelone, Erling Braut Haaland serait le choix prioritaire du président Joan Laporta sur le marché. Le décor est planté.

Et si le FC Barcelone disposait d’une ouverture dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland ? Certes, les dirigeants blaugrana ont à l’instar de leurs homologues du Real Madrid déjà rencontré les représentants de l’avant-centre du Borussia Dortmund début avril. Néanmoins, selon France Football, le Real Madrid verrait en Haaland une simple alternative en cas d’échec pour le transfert de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone pourrait donc prendre une certaine avance sur le Real Madrid et les autres courtisans d’Haaland.

Le Barça ne reculerait devant rien pour Haaland