Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision dans le dossier Mbappé !

Publié le 21 avril 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Vinicius Junior aurait pu permettre au Real Madrid de se rapprocher de son rêve de recrutement de Kylian Mbappé, le président Florentino Pérez ne prévoirait pas de sacrifier l’ailier brésilien.

« Kylian Mbappé ? Je suis venu ici pour parler de la Super Ligue. C'est un grand joueur, mais tranquille. Le Real Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé là. Mbappé ne veut pas prolonger ? Je ne sais pas, demandez lui. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux » . Invité à s’exprimer sur la Super Ligue dans la nuit de lundi à mardi sur le plateau d’ El Chiringuito , Florentino Pérez a sans surprise été interrogé sur le dossier Kylian Mbappé. Et le président du Real Madrid s’est montré assez clair sur la question avant que Zinedine Zidane rejoigne la position du patron du club merengue en conférence de presse. Mais qu’en est-il du côté du PSG ? Le champion du monde est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 et ne s’est toujours pas rapproché d’un début d’accord avec les dirigeants parisiens. Une chance pour le Real Madrid ?

Vinicius Junior ne sera pas inclus dans une éventuelle opération Mbappé