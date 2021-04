Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce surprenante du Real Madrid sur Kylian Mbappé...

Publié le 20 avril 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 20 avril 2021 à 8h16

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le président de l’écurie madrilène Florentino Pérez s’est exprimé pour la première fois publiquement cette année sur l'attaquant français du PSG.

À la croisée des chemins dans son aventure au PSG, Kylian Mbappé pourrait être en train de vivre ses dernière semaines dans la capitale française. Et pour cause, faute de prolongation d’ici le 30 juin prochain, le club parisien n’aura d’autre choix que de le vendre cet été puisque son contrat expirera fin juin 2022. Cas contraire, Paris s’exposerait à un départ libre de l’international français, chose qui n’est évidemment pas envisageable pour le PSG. Mais en attendant de songer à une vente de son joyaux, le club francilien effectue son possible pour convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces depuis des années.

« Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux »