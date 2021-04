Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barça… Lionel Messi fait durer le suspense !

Publié le 20 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Toujours annoncé sur le départ au PSG entre autres, Lionel Messi ainsi que son père Jorge n’auraient pas fixé de date pour évoquer une prolongation avec le FC Barcelone.

Qui du PSG, de Manchester City et bien évidemment du FC Barcelone comptera Lionel Messi dans ses rangs la saison prochaine ? La course semble être très ouverte à l’instant T, le capitaine du Barça n’ayant toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le club culé. Le PSG et City resteraient en embuscade ayant tous deux déjà pris en considération la venue de Lionel Messi l’été dernier dans la foulée de l’épisode du burofax. Et bien que le nouveau président Joan Laporta ferait de la prolongation de Lionel Messi une priorité, rien ne progresserait concrètement au niveau de son avenir.

Pas de réunion au sommet de prévu entre Messi et le Barça