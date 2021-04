Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Le feuilleton Lionel Messi bientôt bouclé ?

Publié le 19 avril 2021 à 15h30 par B.C. mis à jour le 19 avril 2021 à 15h38

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Néanmoins, le FC Barcelone s’activerait pour boucler la prolongation de l’Argentin, et cela serait sur la bonne voie.

Plus les jours passent, plus Lionel Messi se rapproche d’un départ du FC Barcelone. En effet, l’Argentin est engagé jusqu’au 30 juin avec le club culé, et aucune prolongation n’est encore à l’ordre du jour. Pourtant, Joan Laporta a fait de ce dossier une priorité dès l’annonce de sa candidature pour la présidence du FC Barcelone, et l’avocat de formation compte désormais parvenir à ses fins. Depuis que Lionel Messi a affiché au grand jour ses envies d’ailleurs l’été dernier, les sorties se multiplient en Catalogne pour inciter l’attaquant à prolonger son bail, et cela s’intensifie au fil des semaines, puisque le danger est grand dans ce dossier. Le PSG et Manchester City restent à l’affût pour accueillir Lionel Messi une fois libre, un scénario que souhaite à tout prix éviter de voir se réaliser Joan Laporta. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher », a confié le président blaugrana samedi, après la victoire en Coupe du Roi. Alors que la tâche du FC Barcelone semblait irréalisable il y a encore quelques mois, Lionel Messi semble désormais bien parti pour rester.

Messi, en route vers une prolongation ?