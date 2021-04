Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut passer à la vitesse supérieure avec Lionel Messi !

Publié le 19 avril 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat, le FC Barcelone attend avec impatience la décision de l’Argentin pour son prolongation afin de planifier son projet sportif en vue des prochaines années.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi continue de laisser planer le doute pour son avenir. L’Argentin qui souhaitait quitter le FC Barcelone la saison dernière semble plus épanoui depuis le départ de Josep Maria Bartomeu, et le retour de Joan Laporta à la tête du club culé pourrait avoir son importance dans sa décision. Pour autant, Lionel Messi n’a toujours pas pris la parole pour sa prolongation, et le danger est grand pour le Barça puisque le PSG ou encore Manchester City restent à l’affût dans ce dossier. Au sein du club, on attend désormais que l’Argentin affiche au grand jour son choix.

Le Barça attend Messi