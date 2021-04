Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé joue la montre pour son avenir !

Publié le 19 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé est dans les tuyaux, le principal intéressé mettrait son avenir en pause au FC Barcelone.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Il y a un nouveau président, que j’ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui est dans l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs, je l’ai vu deux trois fois. On verra bien ce qui va se passer » . À l’occasion d’un entretien accordé à beIN SPORTS il y a un peu plus d’une semaine, Ousmane Dembélé révélait donc que les discussions avec le FC Barcelone n’avaient pas encore eu lieu concernant sa prolongation, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Depuis son élection à la présidence du Barça le 7 mars dernier, Joan Laporta travaillerait sur les dossiers Lionel Messi et Ousmane Dembélé en priorité. Mais en ce qui concerne le champion du monde tricolore, le président blaugrana ne serait pas au bout de ses peines.

Dembélé pas chaud pour prolonger ?